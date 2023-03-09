В Тамбовской области изменился телефон Социального фонда

С 9 марта телефон регионального контакт-центра Тамбовского Социального фонда изменился. Теперь дозвониться в региональное отделение можно по телефону: 8-800-200-08-07.

Номер телефона единого федерального контакт-центра по социальным вопросам также изменился - 8-800-1-00000-1.

- Операторы центров предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое, - рассказали в отделении Социального фонда России по Тамбовской области.