Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 13:19

В Тамбовской области изменился телефон Социального фонда

Дозвониться в федеральный контакт-центр также можно по другому номеру
Марина МАКОВЛЕВА

С 9 марта телефон регионального контакт-центра Тамбовского Социального фонда изменился. Теперь дозвониться в региональное отделение можно по телефону: 8-800-200-08-07.

Номер телефона единого федерального контакт-центра по социальным вопросам также изменился - 8-800-1-00000-1.

- Операторы центров предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое, - рассказали в отделении Социального фонда России по Тамбовской области.