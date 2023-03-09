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НовостиПроисшествия9 марта 2023 13:01

Житель Рассказова отомстил знакомой, повредив ее автомобиль

Молодому человеку может грозить до 2 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Рассказова поступила информация об умышленном повреждении автомобиля. Сотрудники уголовного розыска выявили, что накануне ночью, к стоявшей на улице Пушкина «Ладе Приоре» подошел мужчина, который и повредил переднюю пассажирскую дверь. Повреждение обнаружила утром владелица автомобиля.

- Прибывшими полицейскими был проведен опрос потерпевшей женщины. По ее показаниям, накануне потерпевшая поссорилась с 23-летним мужчиной. В результате тот в отместку повредил дверь автомобиля, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Проводится экспертиза ущерба, причиненного автомобилю. Виновному грозит штраф до 40 тысяч рублей либо до 2 лет тюрьмы.