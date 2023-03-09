Тамбовчанина подозревают в половой связи с 13-летней падчерицей

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Его подозревают в половой близости с 13-летней девочкой.

- По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина по обоюдному согласию вступил в половую связь с 13-летней падчерицей, возраст которой ему был достоверно известен. О данном факте стало известно после поступления в правоохранительные органы информации из медицинского учреждения о беременности школьницы, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.