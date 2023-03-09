В Тамбове после столкновения с машиной ВАЗ улетел в столб

Один из водителей не уступил дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали два отечественных автомобиля, произошла 8 марта в начале девятого часа утра в районе дома №30 на Моршанском шоссе города Тамбова. 48-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA KALINA», выезжал с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «LADA 212140» под управлением 55-летнего водителя. После столкновения автомобиль «ВАЗ 2121» врезался световую опору.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ 2121», на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.