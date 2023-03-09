25-летнему убийце пожилой тамбовчанки отказали в условно-досрочном освобождении

Представитель Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области принял участие в рассмотрении судом ходатайства 25-летнего осужденного об условно-досрочном освобождении.

В 2015 году Мордовский районный суд приговорил молодого человека к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за разбой и убийство пожилой женщины.

- За период отбывания наказания осужденный многократно нарушал установленный режим содержания, за что имел 17 дисциплинарных взысканий, на протяжении длительного срока он характеризовался отрицательно, что свидетельствует о недостижении цели исправления осужденного, - сообщают в прокуратуре по надзору за исправительными учреждениями.

С учетом позиции прокурора и нелестной характеристики осужденного, суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.