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НовостиОбщество9 марта 2023 9:15

25-летнему убийце пожилой тамбовчанки отказали в условно-досрочном освобождении

Мужчина многократно нарушал режим и плохо зарекомендовал себя в колонии
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области принял участие в рассмотрении судом ходатайства 25-летнего осужденного об условно-досрочном освобождении.

В 2015 году Мордовский районный суд приговорил молодого человека к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за разбой и убийство пожилой женщины.

- За период отбывания наказания осужденный многократно нарушал установленный режим содержания, за что имел 17 дисциплинарных взысканий, на протяжении длительного срока он характеризовался отрицательно, что свидетельствует о недостижении цели исправления осужденного, - сообщают в прокуратуре по надзору за исправительными учреждениями.

С учетом позиции прокурора и нелестной характеристики осужденного, суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.