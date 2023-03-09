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НовостиОбщество9 марта 2023 8:47

В Бокино появились новые остановки общественного транспорта

С наступлением благоприятной погоды возле павильонов уложат асфальт
Марина МАКОВЛЕВА
Все остановки располагаются в переулке "Дорожный"

Все остановки располагаются в переулке "Дорожный"

В селе Бокино городского округа Тамбов организованы 3 новых остановки: «Переулок Березовый», «Детский сад «Непоседы» и «Бокино». Все они располагаются в переулке Дорожный, куда теперь ходит городской маршрут № 8.

- К началу февраля здесь уже были установлены остановочные павильоны и знаки дорожного движения. Посадочные площадки и подходы пока обустроены фрезом, с наступлением благоприятных погодных условий уложат асфальт, - рассказали в администрации города Тамбова.

Отметим, что в областном центре также произойдут изменения в наименовании остановок. Так, остановочный пункт «Пенсионный фонд» по улице Интернациональной теперь будет называться «Социальный фонд». Корректировка произошла в связи с переименованием учреждения.

Фото администрации города Тамбова