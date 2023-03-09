В Тамбовской области житель Ближнего зарубежья попытался дать взятку инспектору ДПС

Инспектор дорожно-патрульной службы в Тамбовской области остановил автомобиль на автотрассе Р-22 «Каспий» за выезд на полосу встречного движения. Он составил административный протокол в отношении нарушителя. При этом виновный попытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать более строгого наказания.

- Этот факт зарегистрирован на видеорегистраторе. Сотрудник полиции, выполняя служебный долг, отказался от взятки. О попытке дачи взятки полицейский сразу же уведомил свое руководство, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

41-летнему жителю Ближнего зарубежья грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 1 года.