В Тамбове пройдет архитектурный конкурс на обновление исторической части города

В Тамбове на заседании градостроительного совета в городской администрации обсудили варианты организации общественного пространства на пересечении улиц Советская – Лермонтовская. Здесь расположены памятники регионального значения «Дом Л.Д. Ростовцевой-Скалон» и «Мариинский детский приют. В настоящее время это заброшенная территория с ветхими постройками, поэтому здесь предлагают разбить тематический сквер.

При этом краеведы считают важным сохранить флигель и ограждение, выходящие на Советскую. По мнению историков, они являются свидетелями рахманиновского времени и образуют средовую застройку областного центра. Однако документальных подтверждений исторической ценности построек не обнаружено.

Как сообщают в администрации города Тамбова, в ближайшее время управление архитектуры Тамбова объявит о проведении конкурса на лучший проект организации общественного пространства в границах улиц Советская – Лермонтовская.