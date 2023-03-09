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НовостиОбщество9 марта 2023 7:19

Жители Мучкапского района остались без воды из-за неисправной сети

Водопровод отремонтировали только после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района провела проверку по обращению жителей улицы Лесная в поселке Красный Куст по вопросу обеспечения населения водоснабжением.

- В ходе осуществления надзорных мероприятий обследована водопроводная сеть, проходящая по улице, которая находилась в неисправном состоянии, подача воды была ограничена. Ближайшим источником водоснабжения являлась водозаборная колонка, расположенная в значительной удаленности, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.

В свою очередь, администрация сельсовета не принимала мер по обеспечению населения питьевой водой. Поэтому прокуратура внесла представление главе сельсовета. Акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворен. Уличную водопроводную сеть отремонтировали, водоснабжение населения восстановлено.