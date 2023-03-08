В Мичуринске после жалоб жителей омбудсмену отремонтировали семейное общежитие вуза

В 2021 году к уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратились жители семейного общежития вуза, расположенного в городе Мичуринске. Они пожаловались на то, что в здании не проводят необходимый ремонт. Для проведения проверки по этим сведениям, уполномоченный обратился в прокуратуру города Мичуринска.

Выяснилось, что в общежитии не в полной мере соблюдаются санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования, на отдельных этажах имеются следы отслоения штукатурного слоя, на лестничной клетке имеются следы нарушения целостности кафеля, в здании эксплуатируются светильники со снятыми колпаками. По результатам проведенной проверки прокуратурой внесено представление в адрес ректора учреждения.

По результатам рассмотрения представления, учреждением в 2021 году проведен текущий ремонт кровли, работы по восстановлению защитных колпаков светильников, размещены планы эвакуации людей при пожаре и огнетушители в коридорах. В 2022 году в вузе разработали и утвердили план-график, предусматривающий выполнение ремонтных работ в общежитии в два этапа.

К 1 февраля 2023 года по информации прокуратуры города, работы по ремонту завершены: устранены следы протекания, отслоения штукатурного слоя на стенах подъезда с последующей затиркой и покраской стен, выполнен ремонт полов с восстановлением кафельного покрытия (удаление разрушенной плитки на полах лестничных клеток с укладкой новой плитки), выполнена покраска перил и ограждения лестницы.

- Права людей восстановлены, - сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.