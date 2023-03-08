В Тамбовской области коронавирусом болеют в два раза больше людей, чем в среднем по стране

В областном управлении Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе заразившихся выявляют вдвое больше, чем в среднем по стране.

По словам руководителя санитарного ведомства Татьяны Маловой, на минувшей неделе коронавирусом в Тамбовской области заболело на 32% больше людей, чем неделей ранее. При этом по другим респираторным заболеваниям мы также превышаем общероссийские показатели на 15%.

- За период эпидсезона мы направили на секвенирование 580 проб в научно-исследовательский институт. 72,6% занимает штамм «омикрон», кроме этого мы выявляем и другие штаммы. Это штаммы «кентавр», «дельта» и другие подвиды и сублинии вариантов коронавирусной инфекции», - говорит руководитель управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Татьяна Малова.