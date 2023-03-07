Тамбовчанин заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы не остаться без прав и связи

В Октябрьском районном отделении судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с 52-летнего мужчины. Суд обязал его выплачивать на содержание сына четверть доходов, однако отец не выполнял свои обязательства, в результате сумма задолженности превысила 1 млн рублей.

Судебный пристав вынес постановление об ограничении прав должника в части водительского удостоверения, а после того как мужчина явился на прием - наложил арест на его смартфон марки Samsung.

- Не желая лишиться водительских прав, а также остаться без связи и всех необходимых мобильных приложений, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, перечислив на депозитный счет Октябрьского районного отделения 1 млн 148 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.