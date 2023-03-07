В Тамбове завершается ремонт водопроводных сетей на улице Авиационной

Работы велись, в том числе, в ночное время

В Тамбове подходят к завершению работы на водоводе диаметром 300 мм, расположенном на улице Авиационной под железнодорожными путями. Чтобы устранить течь, установлены две новые задвижки, 20 м изношенной стальной трубы заменили на новую полиэтиленовую, срок службы которой более 50 лет.

- Работы велись также и в ночное время. При этом постарались свести к минимуму число абонентов по ограничению ресурса. А именно, после проведения первого этапа работ сразу же подключили жителей к водоснабжению. Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Осталось смонтировать колодец (один уже готов). Далее будет произведена засыпка котлована с последующим благоустройством прилегающей территории, - рассказали в ООО «РКС-Тамбов».

Фото ООО «РКС-Тамбов».