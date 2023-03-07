Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 13:20

В Тамбове завершается ремонт водопроводных сетей на улице Авиационной

Сложный участок находится под ж/д путями
Марина МАКОВЛЕВА
Работы велись, в том числе, в ночное время

Работы велись, в том числе, в ночное время

В Тамбове подходят к завершению работы на водоводе диаметром 300 мм, расположенном на улице Авиационной под железнодорожными путями. Чтобы устранить течь, установлены две новые задвижки, 20 м изношенной стальной трубы заменили на новую полиэтиленовую, срок службы которой более 50 лет.

- Работы велись также и в ночное время. При этом постарались свести к минимуму число абонентов по ограничению ресурса. А именно, после проведения первого этапа работ сразу же подключили жителей к водоснабжению. Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Осталось смонтировать колодец (один уже готов). Далее будет произведена засыпка котлована с последующим благоустройством прилегающей территории, - рассказали в ООО «РКС-Тамбов».

Фото ООО «РКС-Тамбов».