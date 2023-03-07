В Тамбовской области продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 14,8 %. К врачам обратилось 6719 заболевших. Зафиксировано 16 случаев гриппа, из них 1 случай у ребенка.

Превышение среднеобластного показателя по заболеваемости отмечено в Тамбове, Рассказове, Моршанске, Уварове и нескольких районах.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, из 24 больных с признаками ОРВИ, которых обследовали специалисты, выявлено 3 случая гриппа. Всего с начала ноября грипп выявлен в 691 случае, в основном - свиной.