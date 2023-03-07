В детский сад Тамбова поставлялся сыр, опасный для здоровья

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по информации Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Ведомство сообщило о поставке в детский сад Тамбова продуктов, не соответствующих требованиям государственных и международных стандартов.

- Установлено, что в детский сад в октябре прошлого года осуществлена поставка молочной продукции – сыр «Российский». При исследовании установлено его несоответствие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (содержался стигмастерин, кампестерин и бета-ситостерин), - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.