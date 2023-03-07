В здании Тамбовского музыкально-педагогического института продолжается ремонт

В главном корпусе Тамбовского государственного музыкально-педагогического института (ТГМПИ) имени С.В. Рахманинова продолжается капитальный ремонт. Он начался в 2022 году. В настоящее время ведутся работы по ремонту крыши и чердачных перекрытий, заменены оконные блоки.

Объем работ предстоит еще большой: электрика, замена системы отопления, водоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации, внутренняя отделка, фасадные работы. До конца мая основные работы планируют завершить.

- Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С.В. Рахманинова - один из старейших музыкальных вузов России, на площадке которого проводятся концерты и фестивали, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Его студенты являются лауреатами международных конкурсов, продолжают традиции лучших зарубежных и отечественных исполнителей.