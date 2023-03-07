1 апреля на Тамбовщине дадут старт торжествам в честь Сергея Рахманинова

В правительстве области обсудили организационные вопросы, связанные с проведением на территории региона юбилейных мероприятий в честь 150-летия великого композитора Сергей Рахманинова.

Одним из самых крупных федеральных проектов Года празднования 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова станет Всероссийский Рахманиновский марафон. Старт марафона будет дар в Тамбовской области, где с 14 по 16 июля пройдет Всероссийский фестиваль «Весь Рахманинов». В эти дни перед жителями и гостями региона выступят всемирно известные звёзды — пианист-виртуоз Денис Мацуев и оперная певица Хибла Герзмава. Под открытым небом, на площади Ленина, планируют организовать зрительный зал на две тысячи мест. Также планируются выступления народных артистов России Сергея Ролдугина, Геликон-оперы, Государственной академической симфонической капеллы России и других именитых музыкантов.

Старт торжествам будет дан ранее — 1 апреля, в день рождения великого композитора. В Тамбове состоится грандиозное открытие 41-го Международного музыкального фестиваля имени Сергея Рахманинова. В программе презентация сборника «Летопись жизни и творчества С.В. Рахманинова» и концерт Большого симфонического оркестра под руководством народного артиста России Владимира Федосеева, солист - народный артист России, художественный руководитель фестиваля Николай Луганский. В фестивале также примут участие Оркестр Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева, пианист Борис Березовский и другие музыканты.

Кроме того, 8 апреля в селе Знаменское Петровского района состоится открытие музея семьи Рахманиновых. Новая экспозиция будет представлена в бывшем здании земской школы, построенной в 1864 году на средства хозяина имения Знаменское Аркадия Рахманинова (деда Сергея Рахманинова). Также состоится презентация новой книги - «Род Рахманиновых на Тамбовской земле». Книга представляет собой обзор документов Государственного архива Тамбовской области и включает более 400 ранее неизданных документов, открывающих новые страницы истории нашего края и истории знаменитого рода.

Также в регионе пройдёт VII международная научно-практическая конференция «С.В.Рахманинов и мировая культура». Выдающиеся дети и молодёжь станут участниками Второго Всероссийского детско-юношеского музыкального фестиваля имени С.В. Рахманинова. Уникальные подлинные предметы, связанные с жизнью и творчеством знаменитого композитора из коллекции Национального музея музыки, появятся этим летом в тамбовском краеведческом музее.

Мероприятиями Года Рахманинова будет охвачена вся Тамбовская область. В рамках празднования 150-летия композитора запланирован большой гастрольный тур профессиональных коллективов региона по городам и районам области.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, 2023 год объявлен годом празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, композитора, пианиста и дирижёра, - напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области. - Тамбов станет центром празднования года Рахманинова. До старта официальных торжеств осталось меньше месяца.