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НовостиОбщество7 марта 2023 7:11

В феврале в Тамбове родились 214 детей

В загсе рассказали, как горожане называли малышей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В минувшем феврале в Тамбове зарегистрировали рождение 214 детей: 95 девочек и 119 мальчиков. Столько же малышей появилось на свет и в предыдущем месяце. Самыми популярными женскими именами были Ксения, Алиса, Мария, София, Василиса, Варвара. Среди мужских преобладали: Дмитрий, Максим, Арсений, Тимофей, Ярослав, Егор.

В число самых необычных и редких имен февральских детишек вошли Виталина, Евангелина, Оливия, Таисия, Лука, Демьян и Сергей.

- В прошлом месяце вступили в брак 124 пары, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По сравнению с январем число свадеб увеличилось почти на три десятка.