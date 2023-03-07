За избиение случайного прохожего тамбовчанин на 2,5 года отправится в колонию

Прокуратура Октябрьского района Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Тамбовского района. Его признали виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).

В суде установлено, что 4 июня 2021 года около 3 часов ночи пьяный мужчина за остановкой общественного транспорта «Завод Аппарат» из хулиганских побуждений напал и сильно избил незнакомого ему 37-летнего мужчину. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

- Виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.