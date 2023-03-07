В Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей

С 7 по 8 марта сотрудники Госавтоинспекции будут искать на дорогах области нетрезвых водителей. По данным регионального УГИБДД, с начала года на территории Тамбовской области от управления отстранили 575 водителей, которые находились за рулем пьяными. По вине нетрезвых автомобилистов за этот же период произошли 8 автоаварий, в которых 2 человека погибли и 11 оказались ранены. В связи с этим в предпраздничный и праздничный дни в области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения.

- За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет, - напоминает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - За повторное управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Если вы знаете о водителе, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, об этом нужно сообщить ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 8-920-236-11-11 или 102.