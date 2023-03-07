В Сатроюрьевском районе зафиксированы нарушения карантина по бруцеллезу

В личном подсобном хозяйстве Староюрьевского района был выявлен очаг бруцеллеза, из-за этого были введен карантин. Однако позже в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило сообщение о нарушении ветеринарных правил.

- Специалистами управления в ходе проверки поступившей информации было установлено, что две головы крупного рогатого скота были забиты владельцем на территории хозяйства, а полученное мясо и субпродукты были использованы для личных нужд, - рассказали в ведомстве.

В условиях карантина по бруцеллезу крупного рогатого скота убой животных разрешен только на специальных убойных пунктах, а использование сырых продуктов убоя категорически запрещается так как при этом высок риск заражения бруцеллезом человека.

Россельхознадзор напоминает, что лечение бруцеллеза сложный и дорогой процесс, пренебрегать правилами карантина не стоит.