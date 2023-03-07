В Тамбове выбрали территории для благоустройства, которые вынесут на голосование

В администрации Тамбова обсудили, какие территории могут быть благоустроены в 2024 году благодаря федеральному проекту «Формирование современной городской среды». Объекты выбирались по нескольким критериям: заявки от жителей, посещаемость, возможность проведения культурно-массовых мероприятий, близость к учреждениям соцсферы, сегментирование по возрастам и интересам, отсутствие других мест для отдыха поблизости и многое другое.

По итогам обсуждений было решено включить в рейтинговое голосование пять общественных пространств: территорию Ахлябиновской рощи; сквер в районе пересечения Моршанского шоссе и улицы Урожайной; сквер имени Баратынского; Пионерский парк и сквер в районе детской музыкальной школы №2 имени Мержанова.

- До 27 марта специалисты подготовят дизайн-проекты преобразования этих пространств и разместят их на официальном сайте горадминистрации. Также проекты будут обсуждаться на открытых площадках с жителями, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Само голосование пройдёт в период с 15 апреля по 31 мая.