В Тамбовской области пассажирский автобус столкнулся с трактором

В больницу попали несколько человек

Серьезная авария произошла ночью 7 марта на 412 километре автодороги «Р22 Каспий» в Никифоровском районе. Около 0 часов 10 минут пассажирский автобус, следовавший из Волгограда в Москву с 23 пассажирами в салоне, столкнулся с трактором. В результате происшествия несколько пассажиров с различными повреждениями госпитализированы в больницу.

- На место происшествия выезжал прокурор Никифоровского района, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Выяснение всех обстоятельств и ход процессуальной проверки по факту ДТП находится на контроле прокуратуры.

Фото прокуратуры Тамбовской области