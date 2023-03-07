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НовостиПроисшествия7 марта 2023 5:10

В Тамбовской области пассажирский автобус столкнулся с трактором

В аварии пострадали несколько человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В больницу попали несколько человек

В больницу попали несколько человек

Серьезная авария произошла ночью 7 марта на 412 километре автодороги «Р22 Каспий» в Никифоровском районе. Около 0 часов 10 минут пассажирский автобус, следовавший из Волгограда в Москву с 23 пассажирами в салоне, столкнулся с трактором. В результате происшествия несколько пассажиров с различными повреждениями госпитализированы в больницу.

- На место происшествия выезжал прокурор Никифоровского района, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Выяснение всех обстоятельств и ход процессуальной проверки по факту ДТП находится на контроле прокуратуры.

Фото прокуратуры Тамбовской области