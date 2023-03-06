Жителя Рассказовского района, ударившего полицейского ногой, будут судить

Рассказовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Тамбовчанина обвиняют применении насилия в отношении представителя власти.

В рассказовскую полицию поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчины угрожает убийством женщине.

- Двое сотрудников полиции выехали по указанному адресу и, установив лицо, совершившее противоправные действия, предложили ему проехать с ними для прохождения медицинского освидетельствования. Злоумышленник продолжил вести себя крайне агрессивно, отказывался выполнять законные требования полицейских, после чего ударил одного из них ногой, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд.