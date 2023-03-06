В Тамбове запланированы отключения света

7 марта в Тамбове планируется отключение света по нескольким адресам.

Как сообщают в администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 электричество отключат по улицам:

- Михайлова, д. 44-60;

- Краснодонская, д. 21-38;

- Трудовая, д. 21-39;

- Загородная, д. 21-40;

- Лысогорская, д. 21-39;

- Широкая, д. 73-93.

На время проведения ремонтных работ в трансформаторной подстанции c 9.00 до 12.00 не будет света по адресам:

- ул. И. Франко, д. 1-13;

- ул. Ухтомского, д. 40-76;

- ул. Пугачева, д. 3-33;

- 1-й Сенной пр., д. 2-10;

- 2-й Сенной пр., д. 3-10;

- 3-й Сенной пр., д. 3-10;

- ул. Чернышевского, д. 5-21;

- ул. Линейная, д. 3-18;

- ул. Смоленская, д. 1-44;

- пр. Ремонтный, д. 1-20;

- ул. Серафимовича, д. 1-42.