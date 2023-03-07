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НовостиПроисшествия7 марта 2023 8:03

В Тамбове КамАЗ, ехавший на красный, сбил женщину

Пешеход переходила дорогу по всем правилам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пешеход оказалась в больнице

Пешеход оказалась в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировал водитель грузовика, произошла 4 марта в 20 часов 15 минут в районе дома №190 по улице Советской города Тамбова. 53-летний водитель «КамАЗ 65115-50» двигаясь на регулируемом перекрестке на запрещающий, красный сигнал светофора, сбил 30-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть на разрешающий, зеленый сигнал светофора.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.