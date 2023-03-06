В Тамбовской области зафиксировали 2 случая продажи алкоголя подросткам

В магазине на улице Пионерской села Гавриловка участковый уполномоченный совместно с сотрудником подразделения исполнения административного законодательства выявил факт продажи алкоголя подростку. 32-летняя продавщица магазина продала спиртное, не поинтересовавшись возрастом покупателя.

В магазине на улице Советской села Новоникольское выявлено аналогичное нарушение со стороны 46-летней продавщицы.

- Согласно статье 14.16 КоАП РФ розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

За неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до 1 года.