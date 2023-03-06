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НовостиОбщество6 марта 2023 9:50

В Мичуринске планируется отловить 550 бродячих собак

Контракт на работы заключен до 30 ноября
Марина МАКОВЛЕВА

Управление городского хозяйства администрации Мичуринска заключило контракт на отлов бродячих животных. Как и в предыдущие годы заниматься этим будет ИП Двуреченская.

- За время контракта до 30 ноября планируется отловить около 550 особей. Все работы будут проводиться под контролем и с участием ответственных лиц – представителей администрации и зооактивистов наукограда. Такой подход позволит систематизировать работу по отлову бродячих животных и соблюсти все нормы закона, - сообщают в администрации города Мичуринска.

В адрес подрядчика уже поступила первая заявка на отлов бродячих собак.