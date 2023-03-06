Под Котовском воришки обнесли несколько дач

В полицию Котовска поступила дополнительная информация о фактах ранее совершенных краж из пригородных дач. Под подозрение попали три жителя поселка Калинин Тамбовского района 19 и 20 лет. Из пустующего дачного дома злоумышленники похитили мотопомпу, холодильник и 300 кг лома черного металла.

- Как выяснилось в ходе дальнейшего расследования, днем ранее подозреваемые совершили еще несколько краж ценных вещей из дачных домиков, расположенных на территории нескольких дачных кооперативов. Их добычей стали бытовая электротехника, оборудование и даже железная дверь одного из строений, которую воришки сняли с петель, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Чтобы попасть в помещение, воришки разбивали окна или разбирали крыши, а затем вывозили краденое на арендованном автомобиле «Газель».

Возбуждено уголовное дело. За кражу со взломом молодые люди могут получить до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.