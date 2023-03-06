В Мичуринске часть города пользуется водопроводом, которому более 60 лет

Прокуратура города Мичуринска провела проверку деятельности администрации города на предмет соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Причиной для этого послужили систематические перебои водоснабжения в микрорайоне «Учхоз Роща».

При этом было установлено, что на территорию, где проживает более 500 человек, вода поступает по водопроводной сети 1959 года постройки.

- Несмотря на то, что обозначенный объект находится в собственности администрации свыше 3 лет, орган местного самоуправления не обладает сведениями о техническом состоянии указанного объекта водоснабжения, как и информацией о его техническом износе, техническое обследование централизованной системы холодного водоснабжения обозначенного микрорайона не проводилось, гарантирующая и эксплуатирующая организация не определена, что является нарушением требований Закона о водоснабжении и водоотведении, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и, как следствие, нарушения прав местных жителей, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

Прокуратурой направила в суд административное исковое заявление, требуя признать бездействие администрации города незаконным и обязать ее провести техническое обследование сетей.

Решением Мичуринского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.