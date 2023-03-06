У жителей Тамбовской области изъято 12 грамм наркотиков

Сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли несколько закладок, которые разместили трое граждан. Подозреваемые уже содержатся в СИЗО.

35-летний мужчина разместил 2 тайника с героином общим весом почти 4 грамма. Еще двое мужчин спрятали в Первомайском районе закладки с N-метилэфедроном, общий вес которых составил 2 грамма.

26-летняя женщина, создавшая 5 тайников с запрещенным веществом, была задержана в Уварово. Еще 1 грамм наркотика был изъят знаменскими полицейскими у 30-летнего тамбовчанина.

- Все наркотические средства изъяты и отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.