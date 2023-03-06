С подростками, замучившими кота и выложившими в интернет видео, плохо работала система профилактики

Как уже сообщалось, после публикации в интернете видеоролика с кадрами убийства кота, по данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали несколько несовершеннолетних. В связи с этим прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

При этом выяснилось, что один из фигурантов дела ранее привлекался к административной ответственности, но администрация Тамбова не направила постановление о назначении административного наказания в УМВД по городу Тамбову. Кроме того, образовательное учреждение ограничивалось общими беседами с подростками, не пытаясь найти к ним индивидуальный подход.

- Отсутствие надлежащего взаимодействия органов профилактики не позволило своевременно поставить подростков на учет с целью проведения индивидуальной профилактической работы, - подчеркнули в прокуратуре Октябрьского района.

По результатам проверки прокуратура внесла представления в адрес органов системы профилактики.