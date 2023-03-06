В Тамбовской области в аварии пострадал 7-летний мальчик

В машине находились женщина-водитель и ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребенок, произошла 5 марта в 13 часов 15 минут на 29 километре автодороги «ТАМБОВ-ПЕНЗА-РАССКАЗОВО-УВАРОВО-МУЧКАПСКИЙ» Рассказовского района. 53-летняя женщина, управляя автомобилем «МАЗДА-6» не справилась с управлением и ее машина опрокинулась в кювет по ходу встречного направления движения транспорта.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 7-летний мальчик, его на месте происшествия осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.