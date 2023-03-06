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НовостиОбщество6 марта 2023 7:53

В Мичуринске пройдет цветочный мастер-класс

Литературно-музыкальный музей приглашает детей и их родителей
Марина МАКОВЛЕВА

7 марта с 10.00 до 14.00 в литературно-музыкальном музее Мичуринска для юных посетителей и их родителей пройдет мастер-класс «Аленький цветочек».

- 8 марта - это праздник, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Оригинальный цветочек из бумаги по мотивам сказки Сергея Аксакова станет милым сюрпризом к весеннему празднику для мам и бабушек, - отметили в администрации города Мичуринска.

Для участия в мастер-классе необходимо предварительная запись. Записаться можно по телефону: 8(953)717-77-61.