В Жердевском районе плохо чистили дороги

Прокуратура Жердевского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при содержании региональных и муниципальных дорог зимой.

- Проверкой выявлены нарушения в деятельности администраций Преображеновского, Сукмановского, Туголуковского сельсоветов, МКУ «Управление заказчика» и ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации». Установлено, что автомобильные дороги не приведены в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 - на поверхности дорожной одежды имелся стекловидный лед, толщина которого составляла 3 см, что затрудняло передвижение автотранспорта и создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

По постановлениям прокуратуры виновные лица привлечены к административной ответственности. Нарушения устраняются.