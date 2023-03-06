Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 марта 2023 7:10

В Тамбове будут судить «курьера», забиравшего у пенсионерок их сбережения

Молодой человек был участником мошеннической схемы
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Республики Мордовия. Молодого человека обвиняют в покушении на мошенничество.

- По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый с помощью мессенджера нашел работу курьера. Соучастник, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществлял звонки потерпевшим, представляясь сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что по вине их родственников произошли ДТП. Чтобы урегулировать вопрос с пострадавшей стороной, нужны деньги, которые можно передать через доверенное лицо, - рассказали в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Обвиняемый выступал в роли того самого «доверенного лица». Курьер приходил и забирал деньги. Всего мошенники выманили у трех пенсионерок почти 500 тысяч рублей. В настоящий момент уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.