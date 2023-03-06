На площади Ленина в Тамбове появилась композиция из трех волков

Такие необычные "товарищи" украсили главную городскую площадь

В Тамбове на площади Ленина появилась композиция, изображающая семейство волков. Волки, у многих ассоциирующиеся с Тамбовской областью благодаря известной фразе из фильма, выполнены из металла и отполированы до зеркального блеска.

- Композиция неслучайно установлена в преддверии Международного женского дня. Она посвящена семейным ценностям, ведь, как известно, волки заводят пару на всю жизнь, уважают старших и заботятся о детях, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области