Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 6:51

На площади Ленина в Тамбове появилась композиция из трех волков

Скульптура символизирует семейные ценности
Марина МАКОВЛЕВА
Такие необычные "товарищи" украсили главную городскую площадь

Такие необычные "товарищи" украсили главную городскую площадь

В Тамбове на площади Ленина появилась композиция, изображающая семейство волков. Волки, у многих ассоциирующиеся с Тамбовской областью благодаря известной фразе из фильма, выполнены из металла и отполированы до зеркального блеска.

- Композиция неслучайно установлена в преддверии Международного женского дня. Она посвящена семейным ценностям, ведь, как известно, волки заводят пару на всю жизнь, уважают старших и заботятся о детях, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области