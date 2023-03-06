В Тамбове изменились границы территорий, закрепленных за некоторыми школами

Глава администрации города Тамбова подписал постановление, закрепляющее школы за городскими территориями. Границы микрорайонов претерпели изменения. Это связано с готовящимся открытием новой школы № 2 на севере Тамбова, которая заработает в сентябре.

За новым учебным заведением будут закреплены поселок Первомайский, микрорайон «Телецентр», четная сторона улицы Свободной и улица Агапкина. Прежде жители этих территорий относились к школе Сколково №1, №13 и №31. Перераспределение территорий поможет разгрузить эти учебные заведения в среднем на 10-20 % и уменьшить количество детей, обучающихся во вторую смену.

Два года назад новостройки Магистральной, 39, 41 были закреплены за школой №24, расположенной на Мичуринской из-за большой загруженности школы Сколково. Для многих это было неудобно. Теперь все дома жилого комплекса «Козерог» вновь закреплены за Сколково.

- Также в постановление о закреплении территорий впервые добавлены три школы, расположенные на территории Строителя, Бокино, Покрово-Пригородное, Периксы, Лужках и Тригуляе, - рассказали в администрации города Тамбова.