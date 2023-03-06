Предпринимателю из Бондарского района незаконно отказали в предоставлении земли

Прокуратура Бондарского района провела проверку по обращению местного предпринимателя, которому администрация района отказала в предоставлении в собственность земельного участка.

- Установлено, что в администрацию района поступило заявление от главы КФХ о предоставлении в собственность земельного участка бесплатно в соответствии с п. 4 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ. По итогам рассмотрения указанного заявления администрацией принято незаконное решение об отказе в предоставлении земельного участка, - пояснили в прокуратуре Бондарского района.

Чтобы защитить права предпринимателя, прокуратура внесла в адрес главы района представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Спорный земельный участок предоставлен в собственность предпринимателя бесплатно.