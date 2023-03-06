Тамбовские «волки» одержали рекордную победу в сезоне-2022/23

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Накануне, 5 марта, в Тамбове в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный одноименный клуб принимал ижевский «Купол-Родники». Проиграв первую четверть 15:17, «волки» в клочья разорвали удмуртов во втором игровом отрезке – 27:7. Ижевский клуб не смог вернуться в игру, проиграв еще две четверти (18:29, 21:25). Итоговый счет – 96:63 в пользу «Тамбова».

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Никита Иванов (19 очков), Максим Лютыч, Роман Баландин (по 13), Сергей Рассказов и Юрий Митюк (по 11).

Эта победа стала самой крупной для тамбовчан в текущем розыгрыше. Предыдущий рекорд (+26) был зафиксирован 18 ноября на своем паркете в матче с дублем краснодарского «СШОР-Локомотив-Кубань» (83:57).

После вчерашнего игрового дня «Тамбов» располагается на восьмом месте с 36 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга, московская «Руна» (по 47 баллов) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (43). Теперь 10 марта тамбовчане сыграют в Барнауле с местным одноименным клубом (12-е место, 31 очко). Начало встречи в 15:00.