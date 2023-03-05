Тамбовские хоккеисты вылетели из Кубка Петрова, проиграв в Подмосковье

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 5 марта, в Воскресенске состоялся шестой матч 1/8 финала Кубка Петрова между местным «Химиком» и «Тамбовом». Проиграв на своем льду 1:4 и 0:5, наши парни обменялись победами в гостях (5:4 и 0:1). После этого они выиграли дома (4:1), но для продолжения борьбы за трофей нужно было еще раз побеждать на чужом льду. Увы, вернуть серию в Тамбов «волки» не смогли.

Уже после первого периода шансы тамбовчан на победу значительно понизились, так как хозяева провели две результативные атаки. А уж на второй перерыв гости уходили и вовсе в отрешенном состоянии: на табло горел счет 5:0 в пользу «Химика». В третьем периоде «волки» встрепенулись, но было уже слишком поздно. По разу воскресенцев огорчили Олег Погоришный (54-я) и Василий Жилов (57-я). Итог - 5:2 в пользу подмосковного клуба. И по сумме шести матчей со счетом 4:2 они вышли в 1/4 финала. Для парней Алексея Ваулина сезон-2022/23 завершен.