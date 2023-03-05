Тамбовчанин Никита Ленчиков завоевал «серебро» на Чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмен из Тамбова Никита Ленчиков занял второе место на Чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщили в правительстве области.

Соревнования проходят с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА. В первый день соревнований Никита показал лучшее время в предварительном забеге. А в финале оказался серебряным призером в беге на 400 метров с результатом 46.7 секунды.

Накануне, в Тамбове состоялся пятый матч 1/8 финала Кубка Петрова между местным «Тамбовом» и «Химиком» из Воскресенска. На своем льду «волки» не уступили ни в одном из периодов. Итоговый счет – 4:1 в пользу «Тамбова».