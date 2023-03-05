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НовостиСпорт5 марта 2023 8:18

Тамбовчанин Никита Ленчиков завоевал «серебро» на Чемпионате России по легкой атлетике

400 метров он преодолел за 46.7 секунды
Анна ГРЕБЕНКИНА

Спортсмен из Тамбова Никита Ленчиков занял второе место на Чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщили в правительстве области.

Соревнования проходят с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА. В первый день соревнований Никита показал лучшее время в предварительном забеге. А в финале оказался серебряным призером в беге на 400 метров с результатом 46.7 секунды.

Накануне, в Тамбове состоялся пятый матч 1/8 финала Кубка Петрова между местным «Тамбовом» и «Химиком» из Воскресенска. На своем льду «волки» не уступили ни в одном из периодов. Итоговый счет – 4:1 в пользу «Тамбова».