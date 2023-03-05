Спасатели предупредили тамбовчан о сильном ветре 5 марта

Спасатели со ссылкой на местный филиал «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждают тамбовчан о сильном ветре. 5 марта его порывы могут достигать 15 - 20 метров в секунду.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности. В такую погоду машину лучше не парковать под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Пешеходам стоит обходить шаткие строения и дома. Также необходимо избегать разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

В случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб: «101» (для мобильных телефонов) и «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.