Тамбовские «волчата» переиграли чувашский «Сокол»

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске единоличный лидер восточной конференции местный «Тамбов» принимал новочебоксарский «Сокол». «Волчата» выиграли каждый из трех периодов, добившись комфортного перевеса в три шайбы – 5:2. Дубль оформил Иван Климкин, по разу чувашский клуб огорчили Богдан Сентов, Расим Шакиров и Владислав Килин. Отметим, что ассистентский хет-трик оформил Алексей Долишня – он помог забить Шакирову и Климкину.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 63 очками. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (62) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (60). Теперь сегодня, 5 марта, «волчата» завершат регулярку повторной встречей против «Сокола». Начало игры в 13:00.