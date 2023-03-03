В Строителе отремонтируют дорогу, ведущую из Центрального микрорайона в Южный

Пожелания жителей были учтены в плане ремонта

В Строителе прошла встреча местных жителей с представителями дирекции городских дорог. В результате был представлен план ремонта дороги-дублера, проходящей от Центрального микрорайона до Южного, а также проезда на «3-ем пятаке», идущего между домами №№ 13 и 19.

- Этот участок дороги относится к одним из самых проблемных. Здесь предстоит не только обновить дорожное полотно, но и отремонтировать тротуары, а где-то и вовсе их построить с ноля. Кроме того, местные жители попросили сделать на отдельных участках парковочные карманы. Это просьба тоже будет учтена, - отмечают в администрации города Тамбова.

Общая протяженность требующей ремонта дороги превышает 1,2 км. Работы планируют провести в текущем строительном сезоне.

Фото администрации города Тамбова