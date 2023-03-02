В Тамбове демонтировали незаконные рекламные конструкции

Такие объекты не просто портят облик города, но и могут быть опасны

В Тамбове и вновь присоединенных к нему территориях демонтировали 35 установленных без разрешения рекламных конструкций. Вывески, баннеры, щиты и плакаты убрали на Астраханской, Н. Вирты/Пролетарской, Придорожной в Строителе.

- Многие из них не просто портят внешний облик городского пространства, но и создают дополнительную опасность для водителей и пешеходов. Например, переносная конструкция штендер при малейшем дуновении ветра может вылететь на дорогу и причинить вред здоровью и имуществу, - поясняют в администрации города Тамбова.

Информацию о необходимости убрать не соответствующие законодательству рекламные конструкции владельцы получили заранее. Однако выполняют требование не все.

Демонтированные конструкции несколько месяцев хранятся на базе Дирекции городского хозяйства, затем утилизируются. Если, конечно, владелец не решит забрать свое имущество, оплатив его демонтаж и хранение.

Фото администрации города Тамбова