В Рассказове бухгалтера ТСЖ обвиняют в хищении 500 тысяч рублей

Рассказовская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. При этом выяснилось, что с января 2022 года по февраль 2023 года бухгалтер ТСЖ «Центр» совершила хищение более 500 тысяч рублей, поступивших от собственников жилья на счет товарищества.

- По данному факту материалы прокурорской проверки направлены в МО МВД России «Рассказовский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере), - сообщают в Рассказовской межрайонной прокуратуре.