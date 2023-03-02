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НовостиПроисшествия2 марта 2023 13:19

В Рассказове бухгалтера ТСЖ обвиняют в хищении 500 тысяч рублей

Деньги поступали на счет товарищества от собственников жилья
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. При этом выяснилось, что с января 2022 года по февраль 2023 года бухгалтер ТСЖ «Центр» совершила хищение более 500 тысяч рублей, поступивших от собственников жилья на счет товарищества.

- По данному факту материалы прокурорской проверки направлены в МО МВД России «Рассказовский» для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере), - сообщают в Рассказовской межрайонной прокуратуре.