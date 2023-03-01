В Тамбове произошел пожар в Исправительной колонии № 1

К тушению пожара привлекались 44 человека и 13 единиц техники Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

1 марта в 14.40 в МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре на складе строительных материалов на территории Исправительной колонии № 1, расположенной в Тамбове на улице Мичуринской.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение столярного цеха на площади 100 кв. м. В 15.26 ликвидировано открытое горение по всей площади. К тушению пожара привлекались 44 человека и 13 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.