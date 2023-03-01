В Тамбовской области нетрезвый водитель из Воронежа пытался подкупить полицейского

В суде вынесли приговора 41-летнему жителю Воронежа, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

На следствии и в суде установили, что вечером 16 сентября прошлого года фигурант, находясь в патрульном автомобиле, пытался дать взятку в виде денег в размере 25 тысяч рублей инспектору ДПС ОГИБДД МОМВД России «Мордовский» за несоставление протокола об административном правонарушении по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, положив купюры в бардачок. Довести преступный умысел до конца водитель не смог, так как полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения и сообщил о склонении его к коррупционному правонарушению в дежурную часть.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.