Мошенники звонят тамбовским предпринимателям от имени администрации города

Администрация города Тамбова предупреждает о новом виде мошенничества. Предпринимателям звонят от имени городских властей и требуют завести дополнительный пакет документов. Якобы в этом году произошли изменения в законодательстве. Список документов, которые нужно подать, очень велик. Лжечиновники предлагают купить весь пакет за 3 тысячи рублей. В противном случае через 5 дней нагрянет проверка. Если нужных документов не будет, организацию могут закрыть.

- Обращаем ваше внимание, что администрация города Тамбова никогда подобных звонков не осуществляла. Предъявляемые требования являются незаконными. Призываем вас всегда сохранять бдительность. Прежде чем совершать какие-либо действия, проверяйте информацию по известным вам официальным номерам телефонов организаций, - напоминают в администрации города Тамбова.